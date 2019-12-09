Time номинировал Тунберг и протестующих в Гонконге на «Человека года»

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Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вошли в список номинантов на звание человека года по версии журнала Time.
Time номинировал Тунберг и протестующих в Гонконге на «Человека года»
  • Pixabay

Об этом в эфире NBC сообщили ведущие программы Today.

Среди кандидатов на это звание также числятся:

— глава Facebook Марк Цукерберг;

— американская футболистка Меган Рапино;

— китайский лидер Си Цзиньпин;

— премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;

— экоактивистка из Швеции Грета Тунберг;

— адвокат президента США Руди Джулиани;

— неназванный информатор, подавший жалобу на Дональда Трампа после его беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским;

— участники протеста в Гонконге.

Как подчеркнули ведущие передачи, редакция журнала объявит нового обладателя премии «Человек года» 11 декабря.

В прошлом году звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи. Титул получила и американская Capital Gazette.

В 2017 году Time отдал звание движению «Нарушившие тишину», участники которого рассказали о сексуальных домогательствах.

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