Time номинировал Тунберг и протестующих в Гонконге на «Человека года»
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Об этом в эфире NBC сообщили ведущие программы Today.
Среди кандидатов на это звание также числятся:
— глава Facebook Марк Цукерберг;
— американская футболистка Меган Рапино;
— китайский лидер Си Цзиньпин;
— премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;
— экоактивистка из Швеции Грета Тунберг;
— адвокат президента США Руди Джулиани;
— неназванный информатор, подавший жалобу на Дональда Трампа после его беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским;
— участники протеста в Гонконге.
Как подчеркнули ведущие передачи, редакция журнала объявит нового обладателя премии «Человек года» 11 декабря.
В прошлом году звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи. Титул получила и американская Capital Gazette.
В 2017 году Time отдал звание движению «Нарушившие тишину», участники которого рассказали о сексуальных домогательствах.