Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова-Риббентропа

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова-Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны.
Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова-Риббентропа
  • Reuters

«Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова-Риббентропа не был «пактом о ненападении». Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния», — говорится в заявлении канцелярии Моравецкого, опубликованном в Twitter.

По словам польского премьера, Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «были долгое время не только союзниками, но и друзьями».

«Соглашение между Гитлером и Сталиным немедленно вступило в силу: с 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада, юга и севера ударила в Польшу, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока», — говорится в сообщении.

22 декабря В МИД Польши заявили, что высказывания российских властей, в том числе президента России Владимира Путина, относительно событий Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».

Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

11 декабря российский лидер на заседании оргкомитета «Победа» призвал правдиво рассказывать о событиях Великой Отечественной войны в ответ на попытки некоторых стран и международных институтов исказить исторические факты.

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