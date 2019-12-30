Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.

По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.

В публикации отмечается, что Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал передовые системы противовоздушной обороны Турции, которая входит в блок НАТО.

По словам авторов материала, российский лидер «задал тон» саммиту «нормандской четвёрки», который прошёл в Париже 9 декабря.

В качестве основного достижения президента определена способность наращивать геополитическое влияние при «копеечном» бюджете.

В частности, отмечается, что траты Соединённых Штатов на оборону двое превышают расходы российской стороны на все сферы.

«Россия снова стала крупной державой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — подчёркивается в материале.

Ранее опрос компании YouGov для издания Welt am Sonntag показал, что немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года.

В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании США от России в разработке гиперзвуковых вооружений.

Позднее Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия.