Опрос: немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года

По мнению жителей ФРГ, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон будут играть наиболее значимую роль в разрешении мировых вызовов в 2020 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией YouGov для издания Welt am Sonntag.

Отмечается, что Меркель назвали 22% респондентов, Путина — 20%, Макрона — 19%.

Следом за ними идёт президент Соединённых Штатов Дональд Трамп — 16%, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — 12%, лидер КНР Си Цзиньпин — 10%, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — 9%.

Последнее место, по данным опроса, заняла министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (3% респондентов).

Уточняется, что 29% участников исследования не назвали ни одного политика из приведённых в списке, 21% — затруднились с ответом.

Вместе с тем, как отмечает издание, 55% опрошенных хотят более активной внешнеполитической роли ФРГ, 23% выступают против этого.

Число участников опроса и время его проведения не уточняется.

В июле немецкая газета Der Tagesspiegel сообщала, что, согласно данным опросов, 72% жителей Восточной Германии высказались за сближение с Россией, в западной части Германии — 54% респондентов.