СМИ: Жители ФРГ высказались за сближение с Россией
«Согласно недавним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%», — пишет издание.
Автор статьи считает, что жители бывшей ГДР лучше понимают Россию, поскольку «лучше с ней знакомы». Также в материале говорится о «сильном недовольстве» населения Восточной Германии «политикой силы» Запада, в том числе санкциями в отношении России.
Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции не действуют и приводят к негативным последствиям для компаний из Европы.
Он также призвал к сотрудничеству с Россией в различных направлениях, отметив, что «сильная Европа невозможна без России».