СМИ: Жители ФРГ высказались за сближение с Россией

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Согласно данным опросов, 74% жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, в западной части Германии за это высказались 54% респондентов. Об этом информирует немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Согласно недавним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%», — пишет издание.

Автор статьи считает, что жители бывшей ГДР лучше понимают Россию, поскольку «лучше с ней знакомы». Также в материале говорится о «сильном недовольстве» населения Восточной Германии «политикой силы» Запада, в том числе санкциями в отношении России.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции не действуют и приводят к негативным последствиям для компаний из Европы.

Он также призвал к сотрудничеству с Россией в различных направлениях, отметив, что «сильная Европа невозможна без России». 

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