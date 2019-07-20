В бунтестаге рассказали о негативном эффекте санкций против России

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст выразил мнение, что антироссийские санкции негативно влияют на бизнес в Германии и ведут к ухудшению экономических отношений между Россией и Европой.

«Эти санкции не действуют. У нас были эти санкции в течение пяти лет, у нас нет изменений в российской политике», — заявил Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

При этом, по его словам, санкции приводят к негативным последствиям для европейских компаний, так как Россия начинает больше сотрудничать с Китаем.

«Эффект от санкций состоит в том, что отношения между Россией и Европой в экономической сфере больше не будут прежними в долгосрочной перспективе», — отметил он.

Немецкий депутат также подчеркнул, что полноценный диалог невозможен в условиях постоянного напряжения.

В связи с этим он призвал искать возможности сотрудничества с Россией в различных направлениях.

«Сильная Европа просто невозможна без России, повторяю, невозможна... Нам нужно больше сотрудничать, чтобы построить сильную Европу», — сказал Эрнст.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал снять с России санкции.

Министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот также заявил о необходимости совместными усилиями «наводить мосты» с Россией.