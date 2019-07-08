Министр ФРГ по делам Европы призвал «наводить мосты» с Россией
- Reuters
«Я всегда говорю, что тоже хочу мира, поэтому мы должны наводить мосты с Россией, особенно что касается гражданского общества. Но всегда согласованно с нашими европейскими партнёрами», — заявил Рот в интервью изданию Die Welt.
При этом он поддержал политику в отношении Москвы экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, но уточнил, что ситуация с тех пор изменилась.
«Этого уже недостаточно... В восточной Европе есть суверенные государства, и я не могу через голову прибалтов или поляков заключать с Россией какие-то двусторонние договоры», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил роль Москвы в решении региональных кризисов в Ливии, Сирии, на Украине и в Венесуэле.