Министр ФРГ по делам Европы призвал «наводить мосты» с Россией

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Министр по делам Европы ФРГ Михаэль Рот призвал европейских партнёров совместными усилиями «наводить мосты» с Россией.
Министр ФРГ по делам Европы призвал «наводить мосты» с Россией
  • Reuters

«Я всегда говорю, что тоже хочу мира, поэтому мы должны наводить мосты с Россией, особенно что касается гражданского общества. Но всегда согласованно с нашими европейскими партнёрами», — заявил Рот в интервью изданию Die Welt.

При этом он поддержал политику в отношении Москвы экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, но уточнил, что ситуация с тех пор изменилась.

«Этого уже недостаточно... В восточной Европе есть суверенные государства, и я не могу через голову прибалтов или поляков заключать с Россией какие-то двусторонние договоры», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил роль Москвы в решении региональных кризисов в Ливии, Сирии, на Украине и в Венесуэле.

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