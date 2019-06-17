Юнкер отметил необходимость сотрудничества с Россией

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости сотрудничества с Россией.

«Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию», — приводит слова Юнкера представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева на своей странице в Twitter.

При этом председатель ЕК подчеркнул, что без России «нет архитектуры безопасности».

«Вот почему ЕК работает над новыми отношениями с Россией: мы хотим объединить людей, чтобы жить в мире», — отметил Юнкер.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини в ходе визита в Соединённые Штаты призвал к диалогу между Западом и Россией.