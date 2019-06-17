Юнкер отметил необходимость сотрудничества с Россией
- Reuters
«Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию», — приводит слова Юнкера представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева на своей странице в Twitter.
При этом председатель ЕК подчеркнул, что без России «нет архитектуры безопасности».
«Вот почему ЕК работает над новыми отношениями с Россией: мы хотим объединить людей, чтобы жить в мире», — отметил Юнкер.
Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини в ходе визита в Соединённые Штаты призвал к диалогу между Западом и Россией.