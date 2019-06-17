Вице-премьер Италии призвал к диалогу между Западом и Россией
- Reuters
«Было бы стратегической ошибкой — как торговой, так и геополитической — отдалять Россию от Запада, чтобы оставить её в объятиях китайцев», — цитирует Il Fatto Quotidiano Сальвини.
Он подчеркнул, что необходимо «сделать всё, чтобы вернуть её за стол (переговоров. — RT)».
«Я предпочитаю разговаривать, нежели возвращаться к оси Москва — Пекин», — добавил вице-премьер.
В мае Сальвини заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.