Вице-премьер Италии призвал к диалогу между Западом и Россией

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Вице-премьер Италии, лидер правящей партии «Лига» Маттео Сальвини в ходе визита в Соединённые Штаты призвал к диалогу между Западом и Россией.
Вице-премьер Италии призвал к диалогу между Западом и Россией
  • Reuters

«Было бы стратегической ошибкой — как торговой, так и геополитической — отдалять Россию от Запада, чтобы оставить её в объятиях китайцев», — цитирует Il Fatto Quotidiano Сальвини.

Он подчеркнул, что необходимо «сделать всё, чтобы вернуть её за стол (переговоров. — RT)».

«Я предпочитаю разговаривать, нежели возвращаться к оси Москва — Пекин», — добавил вице-премьер.

В мае Сальвини заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.

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