Конте заявил об огромном потенциале дружбы Италии и России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал на своей странице в Facebook после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что дружба между двумя странами имеет огромный потенциал.

«Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал, который мы должны развивать, днём за днём прилагая усилия ради безопасности, благополучия и справедливости», — заявил Конте.

Он подчеркнул, что «дружба, диалог, укрепление двустороннего сотрудничества и культурный обмен: это ключевые слова, которые наилучшим образом описывают обстановку» встречи с Путиным.

Он отметил, что стороны «согласились с необходимостью открытого и всеобъемлющего подхода к диалогу, который должен запустить решения важнейших региональных кризисов, от Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы».

«Я все больше убеждён, что Москва может играть ведущую роль в разрешении этих кризисов», — добавил итальянский премьер.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте заявил, что Москва надеется на содействие Рима в вопросе восстановления её полноформатных отношений с ЕС.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT визит Путина в Италию.