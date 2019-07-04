Путин надеется на содействие Италии в восстановлении отношений России и ЕС
- Reuters
«Мы надеемся на то, что Италия будет эту позицию свою высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно, — за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом», — уточнил он.
Путин также поблагодарил итальянских партнёров за неизменную позицию в рассматриваемом вопросе.
Ранее российский лидер прокомментировал призывы европейских коллег к Москве относительно необходимости соблюдать Минские соглашения.