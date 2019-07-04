Кончаловский оценил решение Путина подарить Папе Римскому фильм «Грех»

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Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал, что приятно удивлён решением российского лидера Владимира Путина преподнести Папе Римскому Франциску в качестве подарка фильм «Грех», повествующий об одном из периодов жизни художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.
Кончаловский оценил решение Путина подарить Папе Римскому фильм «Грех»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе», — рассказал режиссёр в беседе с РИА Новости

Фильм «Грех» Кончаловского посвящён времени, когда Микеланджело работал над созданием Сикстинской капеллы и скульптуры Давида. 

Ранее сообщалось, что Путин и Папа Римский в ходе встречи в Ватикане обменялись подарками.

Президент подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех».

В свою очередь, Франциск подарил Путину медаль, посвящённую 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и офорт с видом на площадь Святого Петра.

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