Земан призвал отменить антироссийские санкции

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Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov заявил, что санкции не подействовали на Россию, и призвал их отменить. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу развития сотрудничества с Россией на фоне санкций смягчились.

«Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьёзные изменения», — заявил Земан.

Чешский президент добавил, что «если санкции недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить».

Ранее лидеры ЕС решили продлить санкции против России на полгода.

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