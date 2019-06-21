Земан призвал отменить антироссийские санкции

Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov заявил, что санкции не подействовали на Россию, и призвал их отменить. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу развития сотрудничества с Россией на фоне санкций смягчились.

«Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьёзные изменения», — заявил Земан.

Чешский президент добавил, что «если санкции недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить».

Ранее лидеры ЕС решили продлить санкции против России на полгода.