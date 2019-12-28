В Туркменистане 31 декабря объявлен выходным днём

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня с 29 декабря на 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

«Перенести выходной день с 29 декабря 2019 года на 31 декабря 2019 года — вторник», — указано в тексте.

Отмечается, что рабочий график на 29 декабря установлен в соответствии с рабочим графиком вторника.

Всем учреждениям предписывается обеспечение выполнения данного указа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что предновогодний день будет выходным в Вооружённых силах.