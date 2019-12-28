В Туркменистане 31 декабря объявлен выходным днём
Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
«Перенести выходной день с 29 декабря 2019 года на 31 декабря 2019 года — вторник», — указано в тексте.
Отмечается, что рабочий график на 29 декабря установлен в соответствии с рабочим графиком вторника.
Всем учреждениям предписывается обеспечение выполнения данного указа.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что предновогодний день будет выходным в Вооружённых силах.