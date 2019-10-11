Президент Туркменистана попросил Путина о поставках Aurus

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде попросил его о поставках представительского автомобиля Aurus.

«Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus. Очень приятно, что эта машина вам понравилась», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что это не единственный вопрос по взаимодействию двух стран.

«Еще раз хочу вас попросить. Мы сделали заявки на автомобиль Aurus Sedan. Первую партию хотели бы закупить», — сказал Бердымухамедов.

В августе стало известно, что российский автомобиль Aurus Senat Sedan в базовом исполнении будет стоить 18 млн рублей.