В Венесуэле задержали причастного к нападению на воинскую часть

Национальная гвардия Вооружённых сил Венесуэлы задержала подозреваемого в причастности к нападению на воинскую часть на юге страны, в результате которого погиб один солдат.

Reuters

«Сотрудники Нацгвардии... сумели задержать гражданина, бывшего сотрудника подразделения научных, уголовных и криминальных расследований, предположительно, причастного к событиям 22 декабря 2019 года в 513-м пехотном батальоне», — говорится в сообщении главы Нацгвардии Фабио Саварсе, которое приводит РИА Новости. Ранее в Минобороны Венесуэлы заявляли, что нападение было осуществлено «экстремистскими секторами оппозиции». Впоследствии глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о косвенной причастности к инциденту властей Перу.