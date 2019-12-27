В Венесуэле задержали причастного к нападению на воинскую часть

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Национальная гвардия Вооружённых сил Венесуэлы задержала подозреваемого в причастности к нападению на воинскую часть на юге страны, в результате которого погиб один солдат.
В Венесуэле задержали причастного к нападению на воинскую часть
  • Reuters

«Сотрудники Нацгвардии... сумели задержать гражданина, бывшего сотрудника подразделения научных, уголовных и криминальных расследований, предположительно, причастного к событиям 22 декабря 2019 года в 513-м пехотном батальоне», — говорится в сообщении главы Нацгвардии Фабио Саварсе, которое приводит РИА Новости.

Ранее в Минобороны Венесуэлы заявляли, что нападение было осуществлено «экстремистскими секторами оппозиции».

Впоследствии глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о косвенной причастности к инциденту властей Перу.

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