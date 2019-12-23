МИД Венесуэлы обвинил Перу в причастности к нападению на военную часть

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что власти Перу косвенно причастны к нападению на венесуэльскую военную часть, так как не препятствуют размещению базы напавших на своей территории.

«Перуанские власти по меньшей мере замешаны, позволяя террористам безнаказанно самоорганизовываться», — написал Арреаса в своём Twitter.

Министр уточнил, что в Венесуэлу нападавшие попадают через Колумбию, а также имеют поддержку в Бразилии.

«Это стратегия государственного переворота», — добавил он.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть погиб один солдат.

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