МИД Венесуэлы обвинил Перу в причастности к нападению на военную часть

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что власти Перу косвенно причастны к нападению на венесуэльскую военную часть, так как не препятствуют размещению базы напавших на своей территории.

«Перуанские власти по меньшей мере замешаны, позволяя террористам безнаказанно самоорганизовываться», — написал Арреаса в своём Twitter.

Denunciamos que el grupo de mercenarios que ha pretendido generar violencia y que hoy asaltó la unidad militar en Gran Sabana, tiene su base de operaciones en Perú. Las autoridades peruanas son al menos cómplices, al permitir que estos terroristas se organicen impunemente. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 23 декабря 2019 г.

Министр уточнил, что в Венесуэлу нападавшие попадают через Колумбию, а также имеют поддержку в Бразилии.

«Это стратегия государственного переворота», — добавил он.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть погиб один солдат.