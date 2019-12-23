В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

Короткая ссылка
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

«Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны», — написал Лопес в своём Twitter.

Министр отметил, что нападение было осуществлено «экстремистскими секторами оппозиции».

Лопес уточнил, что задержанные в результате инцидента в данный момент дают показания.

«В результате этой террористической атаки погиб один военнослужащий», — добавил он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил о готовности боливарианской армии на 1000% защищать народ страны.

15 декабря министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил лидеров оппозиционных сил страны в подготовке нападений на военные подразделения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить