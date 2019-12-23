В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

«Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны», — написал Лопес в своём Twitter.

En la madrugada de hoy, fue asaltada una unidad militar al sur del país, por sectores extremistas de la oposición, siendo sustraídas un lote de armas de dicha unidad. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 22 декабря 2019 г.

Министр отметил, что нападение было осуществлено «экстремистскими секторами оппозиции».

Лопес уточнил, что задержанные в результате инцидента в данный момент дают показания.

«В результате этой террористической атаки погиб один военнослужащий», — добавил он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил о готовности боливарианской армии на 1000% защищать народ страны.

15 декабря министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил лидеров оппозиционных сил страны в подготовке нападений на военные подразделения.