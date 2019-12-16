Мадуро заявил о готовности армии на 1000% защищать народ Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил о готовности боливарианской армии на 1000% защищать народ страны.

«Боливарианские вооружённые силы готовы на тысячу процентов. Мы должны защищать право нашего народа на мир, сосуществование, гармонию, терпимость, социальное счастье», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Мадуро заявил, что власти Венесуэлы выдали ордер на арест оппозиционной группы лиц, которых подозревают в подготовке нападения на военных.

15 декабря министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил лидеров оппозиционных сил страны в подготовке нападений на военные подразделения.