Мадуро заявил о готовности армии на 1000% защищать народ Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил о готовности боливарианской армии на 1000% защищать народ страны.

«Боливарианские вооружённые силы готовы на тысячу процентов. Мы должны защищать право нашего народа на мир, сосуществование, гармонию, терпимость, социальное счастье», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Мадуро заявил, что власти Венесуэлы выдали ордер на арест оппозиционной группы лиц, которых подозревают в подготовке нападения на военных. 

15 декабря министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил лидеров оппозиционных сил страны в подготовке нападений на военные подразделения.

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