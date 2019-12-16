В Венесуэле выдали ордер на арест планировавших теракт оппозиционеров
«В пятницу днём были изданы судебные и прокурорские постановления, чтобы поймать лиц, причастных к этому кровавому заговору», — приводит Notitotal его слова.
Мадуро указал, что ответственность за противозаконные действия несёт лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес и Хуан Гуайдо.
Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил лидеров оппозиционных сил страны в подготовке нападений на два военные подразделения.