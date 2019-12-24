Колумбия заявила о непричастности к нападению на военных Венесуэлы
«МИД от имени правительства Колумбии решительно отвергает необоснованные и злонамеренные обвинения незаконного режима Николаса Мадуро против правительства Колумбии в отношении предполагаемого участия в нападении на воинскую часть, которое произошло в минувшее воскресенье в венесуэльском штате Боливар», — заявили в министерстве.
Там добавили, что Каракас «изобретает внешних врагов», чтобы «отвлечь внимание от внутренних проблем».
Ранее в Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса не исключил, что в нападении замешаны власти Перу, а также отметил, что в Венесуэлу нападавшие попадают через Колумбию, а также имеют поддержку в Бразилии.