В Госдуме оценили слова депутата ФРГ о попытке США «подчинить» Европу
- РИА Новости
Морозов предположил, что в будущем такая тенденция может набирать обороты.
«Я думаю, что дальше это движение будет шириться, потому что последние инициативы США, связанные с санкциями против «Северного потока — 2», очевидно бьют по интересам Европы, особенно Германии, которая нуждается в развитии своей экономики. Для этого ей нужны дешёвые энергоресурсы, а также надёжные своевременные поставки. Это на данном этапе может обеспечить только Российская Федерация», — сказал депутат.
Ранее Вальтер-Борьянс заявил, что введением американских санкций против проекта «Северный поток — 2» Трамп пытается экономически подчинить Европу.
21 декабря в Министерстве финансов Соединённых Штатов объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».