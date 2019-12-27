В Госдуме оценили слова депутата ФРГ о попытке США «подчинить» Европу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберта Вальтера-Борьянса о попытке американского лидера Дональда Трампа экономически подчинить Европу введением санкций против «Северного потока — 2».

Морозов предположил, что в будущем такая тенденция может набирать обороты.

«Я думаю, что дальше это движение будет шириться, потому что последние инициативы США, связанные с санкциями против «Северного потока — 2», очевидно бьют по интересам Европы, особенно Германии, которая нуждается в развитии своей экономики. Для этого ей нужны дешёвые энергоресурсы, а также надёжные своевременные поставки. Это на данном этапе может обеспечить только Российская Федерация», — сказал депутат.

Ранее Вальтер-Борьянс заявил, что введением американских санкций против проекта «Северный поток — 2» Трамп пытается экономически подчинить Европу.

21 декабря в Министерстве финансов Соединённых Штатов объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».