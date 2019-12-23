МИД России оценил публикации СМИ Франции на тему убийства Хангошвили

МИД России оценил публикации французских СМИ на тему убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

Как написало ведомство на своей странице в Facebook, версии о «причастности Москвы» к убийству Хангошвили были тиражированы изданиями Le Monde, Le Figaro, Liberation, которые расценивают его как заказное, «совершённое по указанию прокремлёвского чеченского режима при организационной помощи российских властей».

«Зацепкой для раскручивания шпионской истерии послужил французский след: многократная шенгенская виза, по которой подозреваемый (в убийстве. — RT) въехал в Германию, была выдана якобы французским консульством в Москве», — говорится в сообщении.

Так, считают в МИД, французские СМИ «пошли по пути британской прессы» и в качестве образца взяли «развёрнутую против России грязную информационную кампанию» по делу Скрипалей.

Отмечается, что «целенаправленная демонизация России» выгодна тем, кто заинтересован в эскалации напряжённости между Россией и Европой, а информационная борьба особенно обострилась после обнародования президентом Франции Эммануэлем Макроном вектора на «тщательное переосмысление» отношений с Россией.

Как заявили в министерстве, французская сторона предпринимает максимум усилий для того, чтобы не допустить развития взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

В Кремле называли абсолютно беспочвенными подозрения о причастности России к этому убийству.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, вопросы о выдаче России убитого в Берлине гражданина Грузии обсуждались на уровне спецслужб неоднократно, но официального запроса через прокуратуру не было, так как компетентные органы с российской стороны посчитали это бессмысленным, потому что получали, по сути, отрицательный ответ.

Он также указывал, что убитый — абсолютно кровавый убийца.