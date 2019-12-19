СМИ: В ЕС намерены изучить ситуацию с журналистами Sputnik в Эстонии

В ЕС собираются изучить ситуацию вокруг сотрудников Sputnik в Эстонии, которые получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника в европейских структурах, пожелавшего остаться неназванным.

«Спасибо за ваше обращение. Позвольте изучить это, мы свяжемся с вами», — сказал собеседник.

Ранее российская сторона обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру по поводу поступивших угроз в адрес сотрудников издания Sputnik в Эстонии.

Вместе с этим главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов издания Sputnik.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».