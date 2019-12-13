CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа

Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Как уточняет телеканал, такое решение принято во избежание утечек информации.

Отмечается, что теперь к разговорам президента имеют доступ те сотрудники, которых Трамп назначил лично, в том числе помощник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, его заместитель Мэт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео и глава аппарата Белого дома Мик Малвани с его заместителем Робом Блэром.

В сентябре СМИ сообщили, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к записям переговоров Трампа с представителями иностранных государств.

Также Politico писала, что президент США обсуждал возможность искать в Белом доме информаторов СМИ с помощью детекторов лжи, так как глава государства «очень обеспокоен утечками о нём».

В сентябре 2018 года издания сообщили, что Трамп подозревает своё окружение в причастности к утечке данных из Белого дома. По данным источника Axios, американский президент склонен верить в существование заговора против него.

После публикации статьи в The New York Times 5 сентября, где аноним, назвавшийся «высокопоставленным чиновником из администрации Трампа», сообщил, что является «частью сопротивления внутри Белого дома», в редакцию поступил официальный запрос на предоставление данных об анониме. Основание запроса было мотивировано «сохранением национальной безопасности».

Речь в статье шла о «паранойе Дональда Трампа». В частности, аноним утверждал, что американский президент настолько не доверяет людям, что в 2017 году составил список людей, которые могли быть причастны к утечке данных из Белого дома.