СМИ: Белый дом ограничивал доступ сотрудников к разговорам Трампа

Белый дом ограничивал доступ сотрудников к записям переговоров президента США Дональда Трампа с представителями иностранных государств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, речь идёт как минимум о двух случаях сокрытия стенограмм. Так, представителям администрации президента США ограничили доступ к записям разговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По информации источников, процесс скрытия записей начался более года назад после больших утечек из разговоров Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

Уточняется, что Белый дом данную ситуацию пока не комментирует.

25 сентября была опубликована расшифровка разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.