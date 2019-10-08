Politico: Трамп обсуждал идею использования детектора лжи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность искать в Белом доме информаторов СМИ с помощью детекторов лжи, так как глава государства «очень обеспокоен утечками о нём», пишет Politico со ссылкой на четырёх бывших работников администрации.

Как пишет газета, президент «сравнивал информаторов со шпионами» и размышлял о том, «как наказать их».

В статье Дэниела Липмана сообщается, что Трамп «постоянно говорит» о полиграфе во время крупных утечек.

«Он хотел испытать каждого сотрудника в здании на детекторе лжи, чтобы выяснить, кто общался с прессой», — рассказал изданию бывший чиновник.

В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что Трамп подозревает своё окружение в причастности к утечке данных из Белого дома. По данным источника Axios, американский президент склонен верить в существование заговора против него.

После публикации статьи в The New York Times 5 сентября, где аноним, назвавшийся «высокопоставленным чиновником из администрации Трампа», сообщил, что является «частью сопротивления внутри Белого дома», в редакцию поступил официальный запрос на предоставление данных об анониме. Основание запроса было мотивировано «сохранением национальной безопасности».

Речь в статье шла о «паранойе Дональда Трампа». В частности, аноним утверждал, что американский президент настолько не доверяет людям, что в 2017 году составил список людей, которые могли быть причастны к утечке данных из Белого дома.