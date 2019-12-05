В Лондоне полиция допросила и обыскала продюсера Ruptly, не пустив его на саммит НАТО

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Аккредитованный на саммите НАТО в Лондоне продюсер видеоагентства RT Ruptly был задержан сотрудниками полиции во время проведения саммита, его обыскали и допросили.
В Лондоне полиция допросила и обыскала продюсера Ruptly, не пустив его на саммит НАТО
  • РИА Новости

Продюсер Ruptly прибыл в медиацентр, где должен был получить бейдж, однако его попросили подождать. Через некоторое время к нему подошёл человек в штатском, предъявивший полицейское удостоверение, и попросил его дождаться других сотрудников полиции.

«Подходят несколько полицейских, просят показать документы и объяснить, что я здесь делаю. Говорю, что я журналист и жду подтверждения аккредитации, показываю паспорт, журналистское удостоверение и письмо с одобрением аккредитации. Мне говорят, что я задержан по подозрению в терроризме, обыскивают меня и мои вещи», — рассказал он.

По его словам, полиция сообщила, что его аккредитация аннулирована.

«Я отвечаю, что это не так, и показываю e-mail. Полицейские настаивают на своём; говорю, что меня об этом не проинформировали, поэтому я приехал и вошёл в здание. Минут через двадцать полицейские оставили меня в покое», — добавил он.

Ruptly направило официальный запрос в НАТO, но пока он остаётся без ответа.

Летом МИД Великобритании отказался выдать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ, объяснив это «активным участием» RT и Sputnik в распространении дезинформации.

В Кремле назвали ситуацию проявлением абсурдности.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, вокруг российских медиаресурсов во многих странах «нагнетается атмосфера враждебности».

В качестве примера он привёл конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

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