В Кремле назвали абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ярким проявлением абсурдности отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе слова в Лондоне.
В Кремле назвали абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
  • РИА Новости

«Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьёзного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего», — сказал Песков.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ. Во внешнеполитическом ведомстве телеканалу заявили: «Извините, мест нет».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение британской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить