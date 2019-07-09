В Кремле назвали абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ярким проявлением абсурдности отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе слова в Лондоне.

«Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьёзного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего», — сказал Песков.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ. Во внешнеполитическом ведомстве телеканалу заявили: «Извините, мест нет».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение британской стороны.