Лавров назвал ограничения на работу российских СМИ на Западе цензурой

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ограничения на работу российских журналистов на Западе попытками ввести политическую цензуру.
Лавров назвал ограничения на работу российских СМИ на Западе цензурой
  • Reuters

«Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия», — сказал глава МИД на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий».

В качестве примера он привёл конференцию по свободе СМИ в Лондоне, на которую не пустили российских представителей.

«Цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, — размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на «наших» и «не наших». А если говорить прямо — ввести политическую цензуру», — заявил Лавров.

RT вёл прямую трансляцию.

В июле МИД Великобритании отказался выдать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ, объяснив это «активным участием» RT и Sputnik в распространении дезинформации.

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