Лавров назвал ограничения на работу российских СМИ на Западе цензурой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ограничения на работу российских журналистов на Западе попытками ввести политическую цензуру.

«Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия», — сказал глава МИД на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий».

В качестве примера он привёл конференцию по свободе СМИ в Лондоне, на которую не пустили российских представителей.

«Цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, — размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на «наших» и «не наших». А если говорить прямо — ввести политическую цензуру», — заявил Лавров.

RT вёл прямую трансляцию.

В июле МИД Великобритании отказался выдать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ, объяснив это «активным участием» RT и Sputnik в распространении дезинформации.