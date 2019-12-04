Политолог прокомментировал заявление о причастности России к убийству в Берлине

Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT заявление Генпрокуратуры ФРГ о том, что имеется достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине.

По его словам, когда в результате покушений, убийств, несчастных случаев и неустановленных обстоятельств погибают «такие фигуры», часто обвиняют Россию.

Политолог считает, что убийство могло быть связано с неким конфликтом с преступными группировками.

Он отметил, что речь идёт о попытке из «пропагандистских элементов» «собрать идеологический миф», чтобы обвинить Россию.

«Конечно же, Россия к этому непричастна, и я не думаю, что у этого будут какие-то политические последствия», — сказал он.

Ранее стало известно, что власти Германии решили выслать двух сотрудников российского посольства.

В Министерстве иностранных дел ФРГ уточнили, что дипломаты признаны персонами нон грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Как указали в ведомстве, этим шагом Берлин реагирует на то, что «российские власти, несмотря на повторяющиеся настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года.

В прокуратуре ФРГ отмечали, что погибший, согласно показаниям свидетелей, участвовал в боевых действиях в Чечне в составе незаконных бандформирований в 2000—2004 годах.

Подробнее — в материале RT.