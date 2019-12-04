В Совфеде отреагировали на высылку Германией российских дипломатов
- РИА Новости
«Во-первых, мы обязательно будем зеркально отвечать, потому что не принято без всяких оснований высылать граждан, если не доказана их виновность. Во-вторых, совершенно понятно, что мы отвергаем какую-либо причастность к этому убийству», — сказал Морозов.
Ранее стало известно, что власти Германии решили выслать двух сотрудников российского посольства.
В Министерстве иностранных дел ФРГ уточнили, что дипломаты признаны персонами нон-грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.