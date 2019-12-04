В Госдуме осудили высылку Германией двух российских дипломатов

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT решение властей Германии выслать двух сотрудников российского посольства.

«Конечно, всё это может привести только к деструктивным отношениям. Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определённой степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией», — считает депутат.

Швыткин подчеркнул, что «немецкий народ достаточно добродушно относится к российскому».

«Но данное решение властей Германии не приведёт к конструктивизму, это путь в темноту», — заключил Швыткин.

Ранее власти Германии решили выслать двух сотрудников российского посольства.

В Министерстве иностранных дел ФРГ уточнили, что дипломаты признаны персонами нон-грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.