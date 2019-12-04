Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики

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Турецкая сторона согласилась одобрить планы НАТО по защите Польши и Прибалтики. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы по итогам его встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики
  • Reuters

В заявлении говорится, что одобрение планов НАТО по обороне было одним из наиболее актуальных вопросов для Литвы, который, как уточняется, был решён в ходе встречи.

«Сегодня мы совершили важный шаг: в ходе встречи мы согласились поддержать планы НАТО по обороне Прибалтики и Польши. Это огромное достижение не только для нашей страны, но и для всего региона», — приводит ведомство слова Науседы.

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил данное сообщение, отметив наличие не только планов, но «и воли и возможностей защищать всех союзников альянса».

28 ноября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран.

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