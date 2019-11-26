СМИ: Турция не поддержала военные планы НАТО по «защите» от России

Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занять жёсткую позицию на заседаниях и частных переговорах, требуя у альянса признания курдских Отрядов народной самообороны (YPG) террористами в официальной формулировке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что посланники НАТО стремятся получить формальное согласие всех 29 стран — участниц альянса по поводу «военного плана по защите Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае российской атаки».

Агентство отмечает, что без одобрения Анкары странам НАТО будет сложнее в краткие сроки расширить свои силы в этих регионах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой.