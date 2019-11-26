СМИ: Турция не поддержала военные планы НАТО по «защите» от России

Короткая ссылка
Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занять жёсткую позицию на заседаниях и частных переговорах, требуя у альянса признания курдских Отрядов народной самообороны (YPG) террористами в официальной формулировке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что посланники НАТО стремятся получить формальное согласие всех 29 стран — участниц альянса по поводу «военного плана по защите Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае российской атаки».

Агентство отмечает, что без одобрения Анкары странам НАТО будет сложнее в краткие сроки расширить свои силы в этих регионах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить