Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран.
Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«НАТО нужно адаптироваться к новым условиям, чтобы мы, его союзники, могли получить защиту от угроз, с которыми сталкиваемся. Не будет единства, если одни страны выступают против по тем вопросам, по которым другие испытывают озабоченность», — сказал Чавушоглу.

В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов исключить Турцию из НАТО.

Также стало известно об инвестировании альянса в военную инфраструктуру Турции более $5 млрд в последние годы.

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