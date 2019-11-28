Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран.

Об этом информирует РИА Новости.

«НАТО нужно адаптироваться к новым условиям, чтобы мы, его союзники, могли получить защиту от угроз, с которыми сталкиваемся. Не будет единства, если одни страны выступают против по тем вопросам, по которым другие испытывают озабоченность», — сказал Чавушоглу.

В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов исключить Турцию из НАТО.

Также стало известно об инвестировании альянса в военную инфраструктуру Турции более $5 млрд в последние годы.