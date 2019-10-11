Столтенберг заявил об отсутствии планов исключить Турцию из НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала NTV заявил, что вопрос об исключении Турции из альянса не стоит.

«Ни в коем случае об этом речи не идёт. Некоторые наши члены могут выказывать свои мнения, между ними могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории и будем им оставаться», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Он сообщил, среди стран — участниц альянса нет единства по поводу ситуации в Сирии, однако Турция «имеет право на беспокойство насчёт своей безопасности».

Столтенберг отметил, что Анкара «делает многое в рамках НАТО, и её вклад в деятельность альянса существенен».

«Мы по-прежнему будем оказывать поддержку Турции в обеспечении её системами ПВО», — добавил генсек.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция проинформировала Столтенберга о ходе операции «Источник мира» в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира».

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить эту военную операцию.