НАТО инвестировало более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об инвестировании более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции в последние годы.
НАТО инвестировало более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«На протяжении последних лет НАТО инвестировало более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции, включая различные военные объекты, военно-морские базы и радары», — сказал Столтенберг, отмечая поддержку Турции со стороны альянса «усиленным воздушным и мирным присутствием».

Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали официально считать покупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 нарушением закона США о противодействии противникам через санкции.

В сентябре в Госдепартементе США сообщили о проработке всех вариантов санкций против Турции за покупку С-400.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, объяснил выбор С-400 сугубо коммерческими интересами.

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