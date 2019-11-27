В НАТО оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».

«У нас есть не только планы, но и воля и возможности защищать всех наших союзников», — приводит ТАСС его слова.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Анкара потребовала от своего посланника в НАТО не подписывать план по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».

В октябре Столтенберг сообщил об инвестировании более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции в последние годы.