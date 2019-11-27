В НАТО оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики
- Reuters
«У нас есть не только планы, но и воля и возможности защищать всех наших союзников», — приводит ТАСС его слова.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Анкара потребовала от своего посланника в НАТО не подписывать план по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».
В октябре Столтенберг сообщил об инвестировании более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции в последние годы.