В НАТО оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».
В НАТО оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики
  • Reuters

«У нас есть не только планы, но и воля и возможности защищать всех наших союзников», — приводит ТАСС его слова.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Анкара потребовала от своего посланника в НАТО не подписывать план по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».

В октябре Столтенберг сообщил об инвестировании более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции в последние годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить