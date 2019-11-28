В Турции прокомментировали ситуацию с планом НАТО по защите Прибалтики

Турция не возражает против плана НАТО по защите стран Прибалтики и Польши. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает CNN Türk.

«Решения в НАТО принимаются на основании консенсуса... Мы не выступаем против ответного плана НАТО в отношении безопасности балтийских государств. Однако то, в чём нуждаются страны Балтии, нужно дать и нам. Мы тоже союзники», — сказал Чавушоглу.

Он также заявил о продолжении переговоров Анкары с НАТО и обсуждении предложений руководства альянса Минобороны и военными.

Чавушоглу отметил, что разногласия с НАТО касаются отсутствия решения по противодействию вооружённым курдским организациям, которые Турция считает террористическими.

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана, отметив наличие не только планов, но «и воли и возможностей защищать всех союзников альянса».