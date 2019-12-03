Аналитик прокомментировал призыв Макрона разработать новый ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT призыв французского президента Эммануэля Макрона разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы.

«В предложении Макрона очень много здравого смысла, но именно поэтому оно и нереалистично. Дело в том, что США всегда категорически уходили от того, чтобы учитывать потенциалы Англии и Франции в отношениях с Советским Союзом. Договор РСМД был сделан таким образом, что там не учитывался ни ядерный потенциал Англии и Франции, ни крылатые ракеты морского базирования США, которые как бы остались за скобками этого договора. Это была сознательная позиция американцев, и она, в общем-то, не изменилась», — пояснил Подберёзкин.

По мнению эксперта, Макрон во многом повторяет путь де Голля, который в 60-е годы понял, что «безопасность Франции — не то же самое, что безопасность США».

«Это общая объективная ситуация, когда Франция оказывается своего рода заложником в нарастающей конфронтации», — заключил он.

Как отметил аналитик, «французы достаточно прагматично рассуждают, что им надо в этой ситуации принять участие в формировании структуры безопасности, либо они будут просто-напросто не учтены».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности при участии Европы.

Макрон подчеркнул, что Европа заинтересована в продолжении переговоров по данному вопросу с учётом её интересов.