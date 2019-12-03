Рухани выразил готовность к налаживанию отношений с Саудовской Аравией

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности Тегерана к нормализации отношений с Саудовской Аравией.
Рухани выразил готовность к налаживанию отношений с Саудовской Аравией
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

По словам Рухани, «с точки зрения Тегерана, нет никаких проблем для развития сотрудничества с соседями и возобновления отношений с Саудовской Аравией».

Он отметил, что политика Саудовской Аравии в Сирии, Ираке и Ливане «не принесла им никаких успехов», и выразил надежду на изменение властями в Эр-Рияде своих подходов.

«Мы убеждены, что в вопросе обеспечения стабильности и безопасности в регионе все страны должны объединиться», — подчеркнул президент.

Ранее Рухани написал саудовскому королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду письмо с предложением сотрудничать в сфере региональной безопасности.

14 октября иранский лидер, говоря о взаимоотношениях с Саудовской Аравией, указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооружённый конфликт в Йемене.

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