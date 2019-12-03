Рухани выразил готовность к налаживанию отношений с Саудовской Аравией
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.
По словам Рухани, «с точки зрения Тегерана, нет никаких проблем для развития сотрудничества с соседями и возобновления отношений с Саудовской Аравией».
Он отметил, что политика Саудовской Аравии в Сирии, Ираке и Ливане «не принесла им никаких успехов», и выразил надежду на изменение властями в Эр-Рияде своих подходов.
«Мы убеждены, что в вопросе обеспечения стабильности и безопасности в регионе все страны должны объединиться», — подчеркнул президент.
Ранее Рухани написал саудовскому королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду письмо с предложением сотрудничать в сфере региональной безопасности.
14 октября иранский лидер, говоря о взаимоотношениях с Саудовской Аравией, указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооружённый конфликт в Йемене.