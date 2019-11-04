Рухани направил саудовскому королю предложение о сотрудничестве

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Президент Ирана Хасан Рухани написал письмо саудовскому королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду письмо с предложением сотрудничать в сфере региональной безопасности.
Рухани направил саудовскому королю предложение о сотрудничестве
  • Reuters

«Темой послания стала региональная стабильность и мир... Мы считаем, что в регионе могут быть сформированы многочисленные двусторонние связи, и давление со стороны США не должно увеличивать дистанцию между соседями», — сказал представитель администрации Ирана Али Раби, его слова приводит Tasnim.

Ранее Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию.

Говоря о взаимоотношениях с Саудовской Аравией, иранский лидер указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооружённый конфликт в Йемене.

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