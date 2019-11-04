Рухани направил саудовскому королю предложение о сотрудничестве
- Reuters
«Темой послания стала региональная стабильность и мир... Мы считаем, что в регионе могут быть сформированы многочисленные двусторонние связи, и давление со стороны США не должно увеличивать дистанцию между соседями», — сказал представитель администрации Ирана Али Раби, его слова приводит Tasnim.
Ранее Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию.
Говоря о взаимоотношениях с Саудовской Аравией, иранский лидер указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооружённый конфликт в Йемене.