Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей.

Об этом он сказал по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в преддверии саммита в Лондоне.

«НАТО готово отвечать на военные угрозы со стороны Китая. Мы не собираемся перемещать НАТО в Южно-Китайское море, но мы должны совместными усилиями отвечать на угрозы со стороны Китая, в том числе в киберпространстве. Это принципиально новая задача для НАТО, ранее нацеленного только на СССР и Россию», — цитирует его ТАСС.

Ранее Трамп похвалил Столтенберга за увеличение военных расходов НАТО.

Также Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил об отсутствии у альянса списка врагов, отметив необходимость готовности «к неизвестному» в условиях серьёзных финансовых вложений России в современную военную технику, включая ядерное оружие, а также укрепления позиций Китая.