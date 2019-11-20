Столтенберг назвал НАТО уникальным союзом Америки и Европы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным механизмом, который способствует сохранению трансатлантического единства между странами Северной Америки и Европы.

«НАТО остаётся единственной платформой, в которой ежедневно нуждаются Северная Америка и Европа для дискуссий, принятия решений и гарантий поддержания крепкого трансатлантического единства», — приводит Интерфакс слова Столтенберга.

Он отметил, что на встрече глав МИД стран — членов НАТО в Брюсселе будут обсуждаться Россия, Китай и контроль над вооружениями.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности.