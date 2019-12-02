Зариф призвал ЕС разрешить компаниям продавать лекарства в Иран

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф призвал Евросоюз разрешить европейским компаниям осуществлять поставки жизненно важных лекарств для жителей Ирана.

«Вместо высокомерных угроз и пустых обещаний ЕС должен начать с чего-то очень простого. Пусть Mölnlycke Health Care (шведский производитель медицинских препаратов. — RT) начнёт продавать лекарства, с помощью которых иранские дети с буллёзным эпидермолизом смогут обрабатывать свои раны», — написал он в Twitter.

Зариф подчеркнул, что это «минимальный человеческий долг» европейцев.

В конце октября Зариф заявил об «экономическом терроризме» Вашингтона против простых иранцев после введения США новых правил торговли с Тегераном, которые, по его мнению, негативно отразятся на импорте в страну продуктов и лекарств.

В конце марта сообщалось, что США изучают возможность налаживания поставок лекарств из стран Европы в Иран с учётом американских санкций в отношении Тегерана.