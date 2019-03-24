В США изучают возможность поставок лекарств в Иран из Европы на фоне санкций

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Администрация США изучает возможность налаживания канала поставок лекарственных препаратов из стран Европы в Иран, который при этом не будет нарушать американские санкции в отношении Тегерана.
В США изучают возможность поставок лекарств в Иран из Европы на фоне санкций
  • РИА Новости

Об этом пишет NBC со ссылкой на представителей администрации.

Как отмечается, предложение о создании канала торговли поступило от Швейцарии. Предполагается, что банки этой страны возьмут на себя ответственность за расчёты с Ираном.

12 марта президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введённого в 1995 году.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позицию Ирана, согласно которой Тегеран не планирует выходить из Организации стран — экспортёров нефти и не намерен участвовать в сокращении добычи.

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