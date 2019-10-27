Зариф раскритиковал новые правила торговли США с Ираном

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что новый платёжный механизм США по контролю торговли товарами с Ираном «усилит экономический терроризм» Вашингтона в отношении Тегерана.
Зариф раскритиковал новые правила торговли США с Ираном
  • Reuters

«Вопреки обманчивым заявлениям, новые правила Соединённых Штатов усилят экономический терроризм в отношении простых иранцев», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

Также он отметил, что Министерство финансов США в настоящее время «нацеливается не только на продукты питания, но и на импорт лекарств».

По данным ТАСС, новый платёжный механизм призван осуществлять контроль торговли США гуманитарными товарами с Ираном для исключения поддержки задействованными в ней средствами развития иранской ракетной программы, а также террористов.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты расширили санкционный список по Ирану.

В начале сентября Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана.

Меры были приняты против крупной транспортной сети, оказывающей «финансовую поддержку Корпусу стражей Исламской революции и террористам «Хезболлы». 

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