Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с брекситом

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Новый посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя ситуацию с брекситом, заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза у двух стран появятся новые возможности, исчезнут установленные ЕС барьеры.
Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с брекситом
  • © МИД РФ

По его словам, России было выгодно присутствие Великобритании в ЕС с точки зрения большей предсказуемости отношений, а также уже существующей базы общеевропейских нормативов и договорённостей.

«Но, с другой стороны, если брексит произойдёт, у нас появятся новые возможности, поскольку исчезнут барьеры, установленные ЕС. Например, в торговле сейчас есть около 20 барьеров и ограничений такого рода: по стали, в химической промышленности, по хрому», — цитирует РИА Новости Келина.

Также он заявил об осторожном отношении российского бизнеса к предстоящим переменам и подчеркнул, что Россия занимает нейтральную позицию с политической точки зрения по вопросу брексита, поскольку это решение является внутренним делом Британии.

Ранее в МИД России заявили о проведении с Великобританией работы по внесению коррективов в режим торговли после реализации брексита.

В октябре страны ЕС одобрили запрос Британии об отсрочке брексита до 31 января 2020 года.

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