Трамп обсудил с Джонсоном торговые отношения после брексита

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном торговые отношения двух стран после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Два лидера снова подтвердили своё намерение укреплять особые отношения в соответствии с проработанным двусторонним соглашением о свободной торговле после выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза», - говорится в заявлении.

Ранее Джонсон извинился перед британским народом за перенос брексита до 31 января 2020 года.

В сентябре вице-президент США Майк Пенс выразил Джонсону поддержку решения Британии о выходе из ЕС.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с «Парламентской газетой» назвал маловероятным остановку процесса брексита.