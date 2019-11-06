Трамп обсудил с Джонсоном торговые отношения после брексита
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Два лидера снова подтвердили своё намерение укреплять особые отношения в соответствии с проработанным двусторонним соглашением о свободной торговле после выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза», - говорится в заявлении.
Ранее Джонсон извинился перед британским народом за перенос брексита до 31 января 2020 года.
В сентябре вице-президент США Майк Пенс выразил Джонсону поддержку решения Британии о выходе из ЕС.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с «Парламентской газетой» назвал маловероятным остановку процесса брексита.