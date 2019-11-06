Трамп обсудил с Джонсоном торговые отношения после брексита

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном торговые отношения двух стран после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Два лидера снова подтвердили своё намерение укреплять особые отношения в соответствии с проработанным двусторонним соглашением о свободной торговле после выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза», - говорится в заявлении.

Ранее Джонсон извинился перед британским народом за перенос брексита до 31 января 2020 года.

В сентябре вице-президент США Майк Пенс выразил Джонсону поддержку решения Британии о выходе из ЕС.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с «Парламентской газетой» назвал маловероятным остановку процесса брексита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить